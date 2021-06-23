***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/06/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMimeda Medya Platform A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHer türlü medya varlıklarının geliştirilmesi, pazarlanması, satışı ve reklamcılık faaliyetlerinde bulunulmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.500.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.06.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar1.500.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,005Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verildiği, söz konusu şirketin Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacağı ve nakden ödenecek olan kuruluş sermayesinin ise 1.500.000 TL olacağı duyurulmuştu.Söz konusu şirket, ‘'Mimeda Medya Platform A.Ş.'' unvanı ile kurulmuş olup 22.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943831BIST