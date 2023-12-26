***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.07.2023, 15.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/07/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPaketli yemek üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TL (1 pay=25 TL nominal değerli)Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26/12/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı443,82 TLToplam Tutar53.258.316 TL (Şirketin %30'u için)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%30Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%30Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%30Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,07Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıOnur ErgenKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulü ile belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü ile belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("Gurmepack") Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından yatırım yapılacağı duyurulmuştu.Yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma uyarınca, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından 26.12.2023 tarihinde devralınmıştır. Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si Migros Ticaret A.Ş. tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödenmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229484BIST