***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.12.2023 19:02
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2023, 15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Paketli yemek üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL (1 pay=25 TL nominal değerli)
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26/12/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
443,82 TL
Toplam Tutar
53.258.316 TL (Şirketin %30'u için)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%30
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%30
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%30
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,19
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,07
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Onur Ergen
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
04.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, paketli yemek üretimi konusunda faaliyet gösteren CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş.'ye ("Gurmepack") Migros Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. ("Dijital Platform") tarafından yatırım yapılacağı duyurulmuştu.
Yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma uyarınca, Gurmepack'in ödenmiş sermayesinin %30'una tekabül eden 120.000 adet pay Migros Ticaret A.Ş. tarafından, %20'sine tekabül eden 80.000 adet pay ise Dijital Platform tarafından 26.12.2023 tarihinde devralınmıştır. Toplam %50 pay için nihai pay devir bedeli 88.763.860 TL'dir. Söz konusu tutarın 53.258.316 TL'si Migros Ticaret A.Ş. tarafından, 35.505.544 TL ise Dijital Platform tarafından ödenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229484
BIST