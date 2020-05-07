***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,12 6.432.794 4.922.670Satışların Maliyeti3,12 -4.711.142 -3.566.888TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.721.652 1.355.782BRÜT KAR (ZARAR)1.721.652 1.355.782Genel Yönetim Giderleri13 -86.431 -75.794Pazarlama Giderleri13 -1.327.213 -1.037.993Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 68.037 86.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -138.563 -186.432ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)237.482 142.461Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.078 1.356Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -2.547 -6.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.013 137.733Finansman Gelirleri16 6.256 21.948Finansman Giderleri17 -388.286 -381.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-146.017 -222.097Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.746 -8.719Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -32.854 -692Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 42.600 -8.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-136.271 -230.816DÖNEM KARI (ZARARI)-136.271 -230.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24 38Ana Ortaklık Payları21 -136.295 -230.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -0,75000000 -1,28000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI477.765 158.146Dönem Karı (Zararı)-136.271 -230.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler756.734 757.069Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 202.676 209.214Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.971 11.249Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.413 4.035Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 17.011 6.047Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.547 1.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.426 54.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 63.058 43.127Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 6.368 11.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler296.864 323.817Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.800 -15.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 209.858 217.522Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 122.146 166.130Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri14 -26.340 -44.545Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9 175.622 152.365Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.999 -6.535Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 1.999 -6.535Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -9.746 8.719Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.078 3.561Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.078 3.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.689 -211.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-57.263 -15.271Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.379 -11.924Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-333.777 -97.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311.041 -112.388Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.689 24.909Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları587.774 314.547Ödenen Faiz-127.531 -188.701Alınan Faiz35.125 56.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -13.094 -13.467Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -2.954 -6.208Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.555 -4.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI180.249 5.502Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri240.880 47.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-60.631 -42.150FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-463.062 -291.115Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 487.334 570.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -637.239 -559.813Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-199.234 -175.848Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -30.645Ödenen Faiz-114.859 -98.548Alınan Faiz16 936 3.539YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)194.952 -127.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.120 -5.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)208.072 -133.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.328.309 1.750.516DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.536.381 1.617.106Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.536.381 2.328.309Finansal Yatırımlar12.902 19.714Ticari Alacaklar181.283 126.354İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 116 749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar181.167 125.605Diğer Alacaklar23.017 35.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.017 35.709Stoklar8 2.983.215 2.666.449Peşin Ödenmiş Giderler131.687 82.734Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 11.755Diğer Dönen Varlıklar20.338 5.899ARA TOPLAM5.888.823 5.276.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.888.823 5.276.923DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.415 4.415Diğer Alacaklar5.287 5.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.287 5.265Maddi Duran Varlıklar5 3.397.714 3.736.238Kullanım Hakkı Varlıkları2.888.907 2.954.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.437.678 2.445.825Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 184.686 192.833Peşin Ödenmiş Giderler92.570 38.041Ertelenmiş Vergi Varlığı18 32.975 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.859.546 9.183.952TOPLAM VARLIKLAR14.748.369 14.460.875KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar830.952 511.631İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar830.952 511.631Banka Kredileri9 591.368 281.603Kiralama İşlemlerinden Borçlar239.584 230.028Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 378.572 681.251Ticari Borçlar6.035.058 5.743.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 254.413 255.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.780.645 5.488.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar173.532 148.609Diğer Borçlar168.768 133.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar168.768 133.660Türev Araçlar21.039 1.803Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)119.099 94.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 32.278 0Kısa Vadeli Karşılıklar255.452 224.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 158.986 139.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 96.466 85.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.355 3.681ARA TOPLAM8.018.105 7.544.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.018.105 7.544.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.308.302 6.328.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.308.302 6.328.337Banka Kredileri9 3.449.494 3.440.185Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.858.808 2.888.152Diğer Borçlar13.296 13.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.296 13.026Türev Araçlar9.077 26.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.875 3.196Uzun Vadeli Karşılıklar234.847 204.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 234.847 204.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 0 18.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.568.397 6.593.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.586.502 14.138.007ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19 159.926 321.203Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)19 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)562.407 637.922Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)562.407 637.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)576.622 652.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.215 -14.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)197.109 176.102Yabancı Para Çevrim Farkları197.109 176.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler111.249 23.771Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-651.872 -101.808Net Dönem Karı veya Zararı-136.295 -492.112Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.941 1.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR161.867 322.868TOPLAM KAYNAKLAR14.748.369 14.460.875Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler-5.197 -5.197 14.380 -844.741 835.558 -9.183 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 7.594 7.594 -230.854 -230.854 -223.260 -515 -223.775Dönem Karı (Zararı)-230.854 -230.854 -230.854 38 -230.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 7.594 7.594 7.594 -553 7.041Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 682.080 -9.265 672.815 140.265 140.265 23.771 -365 -273.681 -230.854 -504.535 409.644 1.671 411.315Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868Transferler-29.526 -29.526 87.478 -550.064 492.112 -57.952 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.989 -45.989 21.007 21.007 -136.295 -136.295 -161.277 276 -161.001Dönem Karı (Zararı)-136.295 -136.295 -136.295 24 -136.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.989 -45.989 21.007 21.007 -24.982 252 -24.730Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 576.622 -14.215 562.407 197.109 197.109 111.249 -365 -651.872 -136.295 -788.167 159.926 1.941 161.867Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-136.271 -230.816DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-45.989 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-58.922 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.933 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi12.933 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21.259 7.041Yabancı Para Çevrim Farkları21.259 7.041DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.730 7.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-161.001 -223.775Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar276 -515Ana Ortaklık Payları-161.277 -223.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843425BIST