***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,12 13.412.554 10.730.815 6.979.760 5.808.145Satışların Maliyeti3,12 -9.868.401 -7.812.954 -5.157.259 -4.246.066TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.544.153 2.917.861 1.822.501 1.562.079BRÜT KAR (ZARAR)3.544.153 2.917.861 1.822.501 1.562.079Genel Yönetim Giderleri13 -171.842 -145.301 -85.411 -69.507Pazarlama Giderleri13 -2.776.669 -2.183.516 -1.449.456 -1.145.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 103.389 183.467 35.352 96.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -247.724 -423.445 -109.161 -237.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)451.307 349.066 213.825 206.605Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 12.267 15.119 11.189 13.763Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -13.734 -6.630 -11.187 -546FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)449.840 357.555 213.827 219.822Finansman Gelirleri16 13.379 18.976 7.123 3.564Finansman Giderleri17 -729.270 -761.419 -340.984 -386.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-266.051 -384.888 -120.034 -162.791Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.630 3.602 -34.376 12.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -77.429 -1.239 -44.575 -547Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 52.799 4.841 10.199 12.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-290.681 -381.286 -154.410 -150.470DÖNEM KARI (ZARARI)-290.681 -381.286 -154.410 -150.470Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 73 -5 35Ana Ortaklık Payları21 -290.700 -381.359 -154.405 -150.505Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -1,61000000 -2,11000000 -0,85000000 -0,83000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.545.855 938.609Dönem Karı (Zararı)-290.681 -381.286Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.486.227 1.500.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 404.364 419.433Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler30.079 22.593Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.389 7.636Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.504 12.674Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.186 2.283Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler104.216 83.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 95.632 75.031Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 8.584 8.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler589.636 713.569Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -28.809 -40.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 435.432 469.847Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 224.194 389.047Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri14 -41.181 -104.517Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9 323.961 272.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.060 2.960Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 11.060 2.960Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 24.630 -3.602Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.719 -10.772Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.719 -10.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler579.735 164.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.124 -82.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.739 -6.043Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-378.673 -290.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler624.785 364.453Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler454.486 179.041Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.775.281 1.283.460Ödenen Faiz-222.586 -439.884Alınan Faiz71.329 140.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -23.212 -26.069Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -5.793 -10.893Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.164 -8.963YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI355.698 56.099Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri523.419 186.111Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.721 -130.012FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.243.255 -602.626Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.139.040 570.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.793.652 -568.429Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-371.943 -365.885Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-7.630 -45.537Ödenen Faiz-211.100 -198.685Alınan Faiz16 2.030 5.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)658.298 392.082Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.606 -3.444NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)656.692 388.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.328.309 1.750.516DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.985.001 2.139.154Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.985.001 2.328.309Finansal Yatırımlar6.462 19.714Ticari Alacaklar154.720 126.354İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 844 749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar153.876 125.605Diğer Alacaklar39.042 35.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar39.042 35.709Stoklar8 3.020.618 2.666.449Peşin Ödenmiş Giderler128.810 82.734Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 11.755Diğer Dönen Varlıklar6.275 5.899ARA TOPLAM6.340.928 5.276.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.340.928 5.276.923DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.415 4.415Diğer Alacaklar5.372 5.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.372 5.265Maddi Duran Varlıklar5 3.187.505 3.736.238Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.960.756 2.954.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.425.724 2.445.825Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 172.732 192.833Peşin Ödenmiş Giderler86.903 38.041Ertelenmiş Vergi Varlığı18 77.725 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.748.400 9.183.952TOPLAM VARLIKLAR15.089.328 14.460.875KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar919.695 281.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar919.695 281.603Banka Kredileri9 919.695 281.603Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları611.209 911.279İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları611.209 911.279Banka Kredileri9 387.777 681.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar223.432 230.028Ticari Borçlar6.319.921 5.743.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 275.179 255.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.044.742 5.488.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar333.235 148.609Diğer Borçlar345.502 133.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar345.502 133.660Türev Araçlar18.625 1.803Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)135.025 94.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 17.690 0Kısa Vadeli Karşılıklar270.206 224.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 169.510 139.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 100.696 85.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.852 3.681ARA TOPLAM8.975.960 7.544.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.975.960 7.544.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.784.440 6.328.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.784.440 6.328.337Banka Kredileri9 2.774.989 3.440.185Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.009.451 2.888.152Diğer Borçlar14.135 13.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.135 13.026Türev Araçlar12.922 26.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.560 3.196Uzun Vadeli Karşılıklar246.779 204.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 246.779 204.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 18.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.060.836 6.593.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.036.796 14.138.007ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.480 321.203Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)19 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)436.709 637.922Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)436.709 637.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)450.924 652.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.215 -14.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)210.387 176.102Yabancı Para Çevrim Farkları210.387 176.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler111.249 23.771Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-494.493 -101.808Net Dönem Karı veya Zararı-290.700 -492.112Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.052 1.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.532 322.868TOPLAM KAYNAKLAR15.089.328 14.460.875Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler-128.043 -128.043 14.380 -721.895 835.558 113.663 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 12.320 12.320 -381.359 -381.359 -369.039 -614 -369.653Dönem Karı (Zararı)-381.359 -381.359 -381.359 73 -381.286Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 12.320 12.320 12.320 -687 11.633Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 559.234 -9.265 549.969 144.991 144.991 23.771 -365 -150.835 -381.359 -532.194 263.865 1.572 265.437Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868Transferler-186.905 -186.905 87.478 -392.685 492.112 99.427 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.308 -14.308 34.285 34.285 -290.700 -290.700 -270.723 387 -270.336Dönem Karı (Zararı)-290.700 -290.700 -290.700 19 -290.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.308 -14.308 34.285 34.285 19.977 368 20.345Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 450.924 -14.215 436.709 210.387 210.387 111.249 -365 -494.493 -290.700 -785.193 50.480 2.052 52.532Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-290.681 -381.286 -154.410 -150.470DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.308 0 31.681 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-62.380 0 -3.458 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.072 0 35.139 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi48.072 0 35.139 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar34.653 11.633 13.394 4.592Yabancı Para Çevrim Farkları34.653 11.633 13.394 4.592DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.345 11.633 45.075 4.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-270.336 -369.653 -109.335 -145.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar387 -515 111 0Ana Ortaklık Payları-270.723 -369.138 -109.446 -145.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868196BIST