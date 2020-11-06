***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









AALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.522.972 4.690.094 1.978.819 1.772.233BRÜT KAR (ZARAR)5.522.972 4.690.094 1.978.819 1.772.233Genel Yönetim Giderleri13 -253.338 -214.017 -81.496 -68.716Pazarlama Giderleri13 -4.273.957 -3.421.247 -1.497.288 -1.237.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 182.417 260.733 79.028 77.266Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -399.013 -618.765 -151.289 -195.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)779.081 696.798 327.774 347.732Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 46.818 20.877 45.099 5.758Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 -3.842 -6.289 -656 341FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)822.057 711.386 372.217 353.831Finansman Gelirleri16 274.862 11.032 168.329 -7.944Finansman Giderleri17 -1.296.830 -893.668 -474.406 -132.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-199.911 -171.250 66.140 213.638Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-81.740 -31.148 -57.110 -34.750Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -131.188 -8.028 -53.759 -6.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 49.448 -23.120 -3.351 -27.961SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-281.651 -202.398 9.030 178.888DÖNEM KARI (ZARARI)-281.651 -202.398 9.030 178.888Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34 77 15 4Ana Ortaklık Payları21 -281.685 -202.475 9.015 178.884Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -1,56000000 -1,12000000 0,05000000 0,99000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.488.307 1.817.258Dönem Karı (Zararı)-281.651 -202.398Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.219.725 1.969.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 613.904 637.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.399 35.073Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.913 11.436Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.644 21.263Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.842 2.374Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler115.321 104.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 99.510 91.464Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 15.811 12.946Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler872.921 1.053.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -60.034 -68.680Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 642.090 704.389Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 366.036 569.990Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri14 -75.171 -152.250Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9 561.029 93.753Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.771 31.363Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -4.771 31.363Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 81.740 31.148Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-46.818 -16.962Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 -46.818 -16.962İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler947.414 518.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.678 -58.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.770 61.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-416.178 -298.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.060.506 783.844Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler503.534 29.119Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.885.488 2.285.785Ödenen Faiz-376.268 -617.847Alınan Faiz132.072 213.354Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -34.872 -37.403Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -9.884 -14.072Vergi İadeleri (Ödemeleri)-108.229 -12.559YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI502.062 3.719Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri769.911 211.389Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-267.849 -207.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.064.893 -1.294.611Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 1.139.040 570.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.302.983 -934.118Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-548.835 -560.337Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-18.448 -43.669Ödenen Faiz-337.472 -334.747Alınan Faiz16 3.805 8.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)925.476 526.366Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.149 3.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)926.625 530.220DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.328.309 1.750.516DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.254.934 2.280.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.254.934 2.328.309Finansal Yatırımlar12.165 19.714Ticari Alacaklar201.447 126.354İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 319 749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar201.128 125.605Diğer Alacaklar35.844 35.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.844 35.709Stoklar8 3.064.983 2.666.449Peşin Ödenmiş Giderler176.296 82.734Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 11.755Diğer Dönen Varlıklar6.647 5.899ARA TOPLAM6.752.316 5.276.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.752.316 5.276.923DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.815 4.415Diğer Alacaklar5.448 5.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.448 5.265Türev Araçlar8.089 0Maddi Duran Varlıklar5 3.012.715 3.736.238Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.753.137 2.954.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.424.096 2.445.825Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 171.104 192.833Peşin Ödenmiş Giderler95.678 38.041Ertelenmiş Vergi Varlığı18 75.267 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.385.245 9.183.952TOPLAM VARLIKLAR15.137.561 14.460.875KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar851.191 281.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar851.191 281.603Banka Kredileri9 851.191 281.603Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları671.522 911.279İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları671.522 911.279Banka Kredileri9 447.985 681.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar223.537 230.028Ticari Borçlar6.742.127 5.743.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 332.461 255.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.409.666 5.488.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar360.560 148.609Diğer Borçlar363.848 133.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar363.848 133.660Türev Araçlar12.987 1.803Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)121.525 94.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 12.320 0Kısa Vadeli Karşılıklar259.763 224.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 157.539 139.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 102.224 85.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.846 3.681ARA TOPLAM9.401.689 7.544.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.401.689 7.544.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.365.503 6.328.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.365.503 6.328.337Banka Kredileri9 2.511.766 3.440.185Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.853.737 2.888.152Diğer Borçlar18.750 13.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.750 13.026Türev Araçlar0 26.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.253 3.196Uzun Vadeli Karşılıklar250.968 204.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 250.968 204.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 18.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.637.474 6.593.989TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.039.163 14.138.007ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.954 321.203Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)19 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.298 637.922Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)408.298 637.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)422.513 652.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.215 -14.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.775 176.102Yabancı Para Çevrim Farkları245.775 176.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler111.249 23.771Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-465.011 -101.808Net Dönem Karı veya Zararı-281.685 -492.112Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.444 1.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR98.398 322.868TOPLAM KAYNAKLAR15.137.561 14.460.875Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler-152.844 -152.844 14.380 -697.094 835.558 138.464 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.003 19.003 4.299 4.299 -202.475 -202.475 -179.173 -702 -179.875Dönem Karı (Zararı)-202.475 -202.475 -202.475 77 -202.398Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.003 19.003 4.299 4.299 23.302 -779 22.523Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 553.436 -9.265 544.171 136.970 136.970 23.771 -365 -126.034 -202.475 -328.509 453.731 1.484 455.215Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868Transferler-216.387 -216.387 87.478 -363.203 492.112 128.909 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.237 -13.237 69.673 69.673 -281.685 -281.685 -225.249 779 -224.470Dönem Karı (Zararı)-281.685 -281.685 -281.685 34 -281.651Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.237 -13.237 69.673 69.673 56.436 745 57.181Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 422.513 -14.215 408.298 245.775 245.775 111.249 -365 -465.011 -281.685 -746.696 95.954 2.444 98.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-281.651 -202.398 9.030 178.888DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.237 19.003 1.071 19.003Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-62.490 19.003 -110 19.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.253 0 1.181 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi49.253 0 1.181 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar70.418 3.520 35.765 -8.113Yabancı Para Çevrim Farkları70.418 3.520 35.765 -8.113DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.181 22.523 36.836 10.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-224.470 -179.875 45.866 189.778Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar779 -702 392 -187Ana Ortaklık Payları-225.249 -179.173 45.474 189.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886853BIST