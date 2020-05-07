***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
07.05.2020 12:26
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 22
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para cinsinden finansal varlıkların sehven yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Not 22 - Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" notunda yabancı para cinsinden finansal varlıklar 110.850 bin Avro ve 404 bin USD yerine sehven 218.955 bin Avro ve 6.383 bin USD olarak yazılmıştır. Aynı dipnotun "Avro kurunun %20 değişmesi halinde Avro net varlık/yükümlülük değişimi" kısmındaki -169.588 bin TL rakamı -325.583 bin TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin ortaklığın konsolide mali tablolarına, nakit ve nakit benzeri kalemine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktır. Düzeltilmiş Dipnot 22'yi içeren dipnotlar akşam seansı sonrası tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843297
BIST
13:4399.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 457,88
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:437,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0642
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:437,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0800
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8567
En Düşük
7,7461
13:43395,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,99
|Açılış
|: 395,29
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.861
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,12
|11.740.966
|% -7,61
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,10
|15.322.515
|% -5,16
|
|PKENT
|162,00
|343.083
|% -4,71
|
|INFO
|5,79
|6.206.606
|% -4,30
|
|KRDMD
|2,64
|965.896.674
|% 6,45
|
|GARAN
|8,07
|440.316.212
|% 0,00
|
|THYAO
|10,67
|433.162.623
|% 1,04
|
|PETUN
|22,12
|368.861.003
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.581.419
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,64
|965.896.674
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,14
|282.928.316
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,12
|170.097.408
|% 0,47
|
|PETKM
|3,61
|262.796.306
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|120.042.466
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9618
|9,0068
|% 1,16
|
|Frank
|7,4140
|7,4586
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9289
|1,9385
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|8,57
|
|Altın Gr.
|396
|396
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.587
|37,80
|
|Tam
|2.609
|2.654
|38,70
|
|Yarım
|1.273
|1.297
|18,90
|
|Çeyrek
|635
|649
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,07
|
|B. Petrol
|31,64
|31,64
|1,92
|