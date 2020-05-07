GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

07.05.2020 12:26
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 22
Değişikliğin Nedeni
Yabancı para cinsinden finansal varlıkların sehven yanlış yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Not 22 - Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" notunda yabancı para cinsinden finansal varlıklar 110.850 bin Avro ve 404 bin USD yerine sehven 218.955 bin Avro ve 6.383 bin USD olarak yazılmıştır. Aynı dipnotun "Avro kurunun %20 değişmesi halinde Avro net varlık/yükümlülük değişimi" kısmındaki -169.588 bin TL rakamı -325.583 bin TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin ortaklığın konsolide mali tablolarına, nakit ve nakit benzeri kalemine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktır. Düzeltilmiş Dipnot 22'yi içeren dipnotlar akşam seansı sonrası tekrar yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843297


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:4399.029
Değişim :  0,46% |  457,88
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
99.273 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.890.861 % 10,00  
IZTAR 5,72 1.323.396 % 10,00  
ARTI 2,42 218.703 % 10,00  
UZERB 3,85 324.690 % 10,00  
RODRG 2,42 493.070 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9618 9,0068 % 1,16  
Frank 7,4140 7,4586 % 0,78  
Riyal 1,9289 1,9385 % 0,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.694 8,57  
Altın Gr. 396 396 5,72  
Cumhuriyet 2.535 2.587 37,80  
Tam 2.609 2.654 38,70  
Yarım 1.273 1.297 18,90  
Çeyrek 635 649 9,50  
Gümüş.Ons 14,98 15,02 0,15  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 0,07  
B. Petrol 31,64 31,64 1,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru