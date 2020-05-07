***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 22Değişikliğin NedeniYabancı para cinsinden finansal varlıkların sehven yanlış yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait finansal dipnotların "Not 22 - Döviz Kuru Riski ve Yabancı Para Pozisyonu" notunda yabancı para cinsinden finansal varlıklar 110.850 bin Avro ve 404 bin USD yerine sehven 218.955 bin Avro ve 6.383 bin USD olarak yazılmıştır. Aynı dipnotun "Avro kurunun %20 değişmesi halinde Avro net varlık/yükümlülük değişimi" kısmındaki -169.588 bin TL rakamı -325.583 bin TL şeklinde güncellenecektir. Yapılan değişikliğin ortaklığın konsolide mali tablolarına, nakit ve nakit benzeri kalemine ve/veya diğer dipnotlarına bir etkisi bulunmamaktır. Düzeltilmiş Dipnot 22'yi içeren dipnotlar akşam seansı sonrası tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843297BIST