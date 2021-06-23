***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
23.06.2021 17:47
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2021 yılı 2. çeyrek (2Ç 2021) finansal sonuçlarının 13 Ağustos 2021, 2021 yılı 3. çeyrek (3Ç 2021) finansal sonuçlarının ise 05 Kasım 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 13/08/2021
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 05/11/2021
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943838
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0036
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,14
|Açılış
|: 496,91
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6460
|8,6503
|% 0,00
|
|Euro
|10,3307
|10,3377
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0477
|12,1082
|% 0,15
|
|Frank
|9,3915
|9,4480
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2987
|2,3102
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,28
|
|Altın Gr.
|496
|497
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YAYLA
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.62 ) 1, 240
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