***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
05.01.2023 19:01
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı konsolide
finansal sonuçlarının 28 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 28/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094432
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1023
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7520
18:051.103,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -14,70
|Açılış
|: 1.103,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7678
|18,7791
|% 0,20
|
|Euro
|19,7694
|19,7897
|% -0,51
|
|Sterlin
|22,2429
|22,3545
|% -1,29
|
|Frank
|19,9527
|20,0729
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9800
|5,0050
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-27,93
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|-15,64
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.487
|7.562
|-64,00
|
|Yarım
|3.626
|3.696
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.818
|1.848
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|13,98
|-0,36
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|0,60
|
Seans Raporu
18:05
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17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
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