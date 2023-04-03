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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

03.04.2023 19:14
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2023 yılı 1. çeyrek (1Ç 2023) konsolide 
finansal sonuçlarının 03 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 03/05/2023
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131322


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 95,15 1.739.098.145 % 10,00  
RAYSG 23,10 30.750.092 % 10,00  
ATSYH 93,50 7.394.074 % 10,00  
OYAYO 11,67 29.065.840 % 9,99  
BRKO 4,63 2.919.989 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,1962 19,2211 % 0,20  
Euro 20,9164 21,0379 % 0,50  
Sterlin 23,7602 23,8794 % -0,01  
Frank 20,9469 21,0731 % 0,00  
Riyal 5,1044 5,1300 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.985 15,04  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,21  
Cumhuriyet 8.256 8.380 50,00  
Tam 8.287 8.400 -1,00  
Yarım 4.063 4.111 0,00  
Çeyrek 2.031 2.055 0,00  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 -0,12  
Gümüş Gr. 14,78 14,81 0,00  
B. Petrol 84,77 84,77 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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