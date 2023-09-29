Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

29.09.2023 18:35
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimiz 2023 yılı 3. çeyrek (3Ç 2023) finansal sonuçlarının 01 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek

3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 01/11/2023
Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198318


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.335
Değişim :  1,41% |  116,20
Açılış :  8.239  
Önceki Kapanış :  8.219  
En Düşük
8.239 En Yüksek
8.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.929.221 % 10,00  
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
LINK 108,90 92.254.317 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,4098 27,4249 % 0,41  
Euro 28,9793 29,0188 % -0,03  
Sterlin 33,3202 33,4873 % -0,00  
Frank 29,8226 30,0022 % 0,03  
Riyal 7,2865 7,3231 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.631 1.631 -11,18  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.865 11.027 -61,00  
Yarım 5.449 5.536 -31,00  
Çeyrek 2.716 2.768 -15,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru