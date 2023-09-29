***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2023 yılı 3. çeyrek (3Ç 2023) finansal sonuçlarının 01 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2023 30/09/2023 01/11/2023Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198318BIST