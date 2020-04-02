***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirket'in 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul ilanı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Call to Ordinary GAM 2019.pdf - İlan MetniEK: 5 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarMİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 29.04.2020 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ilişikte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.Diğer taraftan, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından T.C. Ticaret Bakanlığı'nca bir dizi tedbir açıklanmıştır.Bu tedbirler çerçevesinde• Elektronik Genel Kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla genel kurul toplantısına pay sahiplerinin fiziki katılımının asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir.• T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bu tavsiyesi çerçevesinde, pay sahiplerimizin, Şirketimizin 2019 yılı Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak katılmak yerine, elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak toplantıya elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli azami hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatırız.2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr dağıtımı ile ilgili teklif, Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.Sayın pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına belirtilen gün ve saatte öncelikli olarak elektronik ortam üzerinden katılım sağlamaları saygı ile rica olunur.Saygılarımızla,Migros Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834395BIST