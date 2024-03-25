***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 21.03.2024Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi8 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması12 - Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokumani 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar16.04.2024 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olan Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232BIST