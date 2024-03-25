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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2024 18:37
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı için Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 16.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
12 - Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokumani 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
16.04.2024 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacak olan Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262232


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