***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemini kapsayan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilen ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 31 Aralık 2020 tarihli Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910176BIST