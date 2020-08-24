***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
24.08.2020 08:58
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020, 04.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 500.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 20.08.2020
tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870791
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|CUSAN
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|% 9,22
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|IZFAS
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|% 7,82
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|HUBVC
|20,50
|21.335.909
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|ROYAL
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|223.999
|% -9,43
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|NIBAS
|15,70
|1.575.769
|% -8,45
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|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
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|FADE
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|UZERB
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|IHLGM
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|PGSUS
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|OYAKC
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|HUBVC
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|21.335.909
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|IHLGM
|1,59
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|HLGYO
|2,14
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|OYAKC
|7,77
|28.583.452
|% 1,30
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|HDFGS
|4,02
|13.447.388
|% 0,50
|
|AVOD
|3,60
|11.323.072
|% 2,56
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|11:49
|Alış
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|%
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|Dolar
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|Euro
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|8,7097
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|Sterlin
|9,6075
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|Frank
|8,0485
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|Riyal
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|7,02
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|Altın Gr.
|461
|461
|2,90
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.135
|44,00
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|Tam
|3.042
|3.117
|22,63
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|Yarım
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|1.508
|10,95
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|754
|5,48
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|Gümüş.Ons
|26,80
|26,85
|0,05
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|Gümüş Gr.
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|6,34
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