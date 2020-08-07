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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.08.2020 08:44
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesine ilişkin bir karar aldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866262


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Yarım 1.604 1.692 14,60  
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