***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.08.2020 08:44
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesine ilişkin bir karar aldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866262
BIST
11:291.001
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -33,83
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.036
En Düşük
1.000
11:297,3418
En Yüksek
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|| 0,1132
|Açılış
|: 7,4550
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|Önceki Kapanış
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7,3445
En Düşük
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11:298,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,7001
En Düşük
8,5597
11:29485,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
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|Açılış
|: 485,14
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.263.174
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|91.909.838
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|187.082
|% 9,85
|
|CEMAS
|1,35
|30.801.928
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.044.122
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.954.061
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|523.088
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.825.390
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|642.146.715
|% -8,99
|
|SISE
|5,85
|438.854.392
|% 1,74
|
|ASELS
|14,58
|355.552.232
|% -4,52
|
|GARAN
|6,36
|319.221.385
|% -1,70
|
|AKBNK
|4,60
|248.091.243
|% -2,13
|
|EKGYO
|1,72
|642.146.715
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,85
|438.854.392
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,00
|117.932.098
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5623
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9907
|8,0388
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9469
|1,9566
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|-3,37
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.373
|29,10
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,33
|28,36
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,20
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