***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.08.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Migros Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesine ilişkin bir karar aldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866262BIST