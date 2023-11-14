***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun karar aldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217958BIST