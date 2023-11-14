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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.11.2023 19:35
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2023 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun karar aldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapılmıştır. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217958


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