***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
20.03.2023 19:34
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde güncellenmesine ve bu değişikliğin Şirketimizin 11.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126514
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1227
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.209,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0054
|19,0128
|% -0,01
|
|Euro
|20,3836
|20,3903
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,2721
|23,3888
|% 0,79
|
|Frank
|20,3893
|20,5121
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0492
|5,0746
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,72
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.147
|8.242
|256,00
|
|Yarım
|3.994
|4.033
|125,00
|
|Çeyrek
|1.997
|2.016
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,74
|73,74
|0,77
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında