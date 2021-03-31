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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 18:23



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtımı önerisi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 31.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MGROS, TREMGTI00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MGROS, TREMGTI00012 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Kâr dağıtımı ile ilgili olarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2020 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a önerilmesine karar verildi.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Migros Kar Dagitim Tablosu 2020.pdf
EK: 2 Migros Dividend Distribution Table 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MİGROS TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 181.054.233
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 462.137.812,74
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -219.743.997,69 -87.597.332,26
4. Vergiler ( - ) 183.240.001,12 194.896.539,04
5. Net Dönem Kârı -402.983.998,81 -282.493.871,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -402.983.998,81 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.805.848,32 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -401.178.150,49 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922319


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TGSAS 17,93 21.317.330 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.749.765 % 10,00  
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Çeyrek 719 736 0,16  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
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