***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2022 18:35
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin "AA+ (tr)" olan uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not olan "AAA (tr)"'ye yükseltmiştir. JCR-ER Şirketimizin kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "J3", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040486
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0607
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0634
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05969,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,75
|Açılış
|: 969,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
975,35
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7419
|16,7686
|% 0,42
|
|Euro
|17,4157
|17,4431
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,1180
|20,2189
|% -0,74
|
|Frank
|17,3451
|17,4495
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4519
|4,4742
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,49
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.456
|6.569
|-21,00
|
|Yarım
|3.160
|3.212
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.606
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,74
|