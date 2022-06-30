***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Migros Ticaret A.Ş.'nin "AA+ (tr)" olan uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not olan "AAA (tr)"'ye yükseltmiştir. JCR-ER Şirketimizin kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu "BB", kısa vadeli uluslararası notunu "J3", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040486BIST