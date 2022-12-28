***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2015, 30.12.2016, 29.12.2017, 28.12.2018, 27.12.2019, 28.12.2020, 28.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA")Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/10/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/10/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi28/12/2022AçıklamaŞirketimizin 28.12.2021 tarihinde 9,67 (96,69) olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,67 (96,70) olarak güncellenmiştir.Kurumsal Yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinde yer almaktadır.Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,83 98,45 99,51 94,88 96,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090554BIST