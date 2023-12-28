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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.12.2023 09:04
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2015, 30.12.2016, 29.12.2017, 28.12.2018, 27.12.2019, 28.12.2020, 28.12.2021, 28.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA")
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/12/2023
Açıklama

Şirketimizin 28.12.2022 tarihinde 9,67 (96,70) olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,67 (96,74) olarak güncellenmiştir. 
Kurumsal Yönetim derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinde yer almaktadır.
Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,83 98,45 99,51 94,97 96,74




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229925


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