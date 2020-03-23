***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAlışveriş MerkeziSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 26K-IVB-26K-IV Pafta, 21577 Ada, 14 Parselde bulunan 58.119 m² yüzölçümlü taşınmazSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/03/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli266.800.000 TL + KDV (KDV dahil 302.061.519,85 TL)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,9Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)147,4Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,8Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)7,1Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)2,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,2Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih23.03.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın finansal borçlarının azaltılması / olumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı59.157.948 TL zarar (Özkaynaklarda (Maddi duran varlık yeniden değerleme fonunda) azalış)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafGergül Yapı Pazarlama San. ve Tic.Ltd.ŞtiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTeklif toplama ve pazarlıklar neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası3 Şubat 2020 - 2019/7006Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar326.760.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGenel piyasa koşulları nedeniyleAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen gayrimenkule ilişkin, 25.02.2020 – 06.03.2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde "teklif toplama usulüyle" gayrimenkulün satış duyurusu yapılarak teklif toplanmıştır. Genel piyasa koşulları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış olup, söz konusu gayrimenkulün Gergül Yapı Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti'ye satışı 23.03.2020 tarihinde 266.800.000 TL + KDV (KDV dahil 302.061.519,85 TL) bedel ile tamamlanmıştır.Söz konusu işleme ilişkin tapu devri gerçekleştirilmiş olup, gayrimenkulün yeni mal sahibinden tapu devrinin gerçekleştiği tarihten başlamak üzere geri kiralanmasına karar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831490BIST