***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
23.03.2020 17:00
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Alışveriş Merkezi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçük Çiğli Mahallesi, 26K-IVB-26K-IV Pafta, 21577 Ada, 14 Parselde bulunan 58.119 m² yüzölçümlü taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
266.800.000 TL + KDV (KDV dahil 302.061.519,85 TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,9
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
147,4
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,8
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
7,1
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
2,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,2
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.03.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın finansal borçlarının azaltılması / olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
59.157.948 TL zarar (Özkaynaklarda (Maddi duran varlık yeniden değerleme fonunda) azalış)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Gergül Yapı Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Teklif toplama ve pazarlıklar neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
3 Şubat 2020 - 2019/7006
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
326.760.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Genel piyasa koşulları nedeniyle
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen gayrimenkule ilişkin, 25.02.2020 – 06.03.2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde "teklif toplama usulüyle" gayrimenkulün satış duyurusu yapılarak teklif toplanmıştır. Genel piyasa koşulları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmış olup, söz konusu gayrimenkulün Gergül Yapı Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti'ye satışı 23.03.2020 tarihinde 266.800.000 TL + KDV (KDV dahil 302.061.519,85 TL) bedel ile tamamlanmıştır.
Söz konusu işleme ilişkin tapu devri gerçekleştirilmiş olup, gayrimenkulün yeni mal sahibinden tapu devrinin gerçekleştiği tarihten başlamak üzere geri kiralanmasına karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831490
BIST