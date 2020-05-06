***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
06.05.2020 21:36
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
9 katlı betonarme işyeri ve arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Atatürk Mahallesi, 249 pafta, 1885 ada, 2 parselde bulunan 6.723 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/04/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
KDV hariç 206.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,2
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
113,8
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,4
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
5,5
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,9
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06 Mayıs 2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın finansal borçlarının azaltılması / olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
805.937 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin borçların azaltılmasında değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
3 Şubat 2020, 2019/7001
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
205.730.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem bedeli değerleme raporunda belirlenen tutarın üzerindedir.
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen İstanbul Ataşehir'deki gayrimenkulün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.'ye satışı KDV hariç 206.000.000 TL bedel ile tamamlanmıştır.
Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satılan bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiralanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843174
BIST