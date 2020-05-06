***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği9 katlı betonarme işyeri ve arsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Atatürk Mahallesi, 249 pafta, 1885 ada, 2 parselde bulunan 6.723 m2 yüzölçümlü taşınmazSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/04/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış BedeliKDV hariç 206.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,2Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)113,8Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,4Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)5,5Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,4İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,9Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06 Mayıs 2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın finansal borçlarının azaltılması / olumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı805.937 TL karVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketin borçların azaltılmasında değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKoçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli nitelikte işlem değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası3 Şubat 2020, 2019/7001Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar205.730.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem bedeli değerleme raporunda belirlenen tutarın üzerindedir.AçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen İstanbul Ataşehir'deki gayrimenkulün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.'ye satışı KDV hariç 206.000.000 TL bedel ile tamamlanmıştır.Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satılan bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiralanmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843174BIST