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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

11.03.2020 20:20
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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.05.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.07.2018
Davanın Konusu
27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali
Karşı Taraf(lar)
Jak Esim
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366
Davanın Duruşma Tarihi
11.03.2020
Alınan Karar
Dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar verilmiştir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
20.05.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 11.03.2020 tarihli duruşmasında, mahkeme dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesine karar vermiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 20.05.2020 olarak belirlenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827244


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CRFSA 7,11 108.036.496 % 19,90  
DEVA 9,94 158.686.414 % 19,90  
ECILC 3,99 230.942.592 % 19,82  
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Sterlin 7,9461 7,9859 % 0,24  
Frank 6,5701 6,6097 % 0,71  
Riyal 1,6455 1,6538 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.644 -5,88  
Altın Gr. 328 328 1,11  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,79 16,82 -0,08  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 -0,00  
B. Petrol 35,95 35,95 -1,27  
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