***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019, 05.02.2020, 11.03.2020, 09.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08.05.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.07.2018Davanın Konusu27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptaliKarşı Taraf(lar)Jak EsimDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yoktur.İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366Davanın Duruşma Tarihi08.07.2020Alınan KararBir sonraki duruşma tarihinin 30.09.2020 olmasına karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi30.09.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarKarşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 08.07.2020 tarihli duruşmasında, bir sonraki duruşma tarihinin 30.09.2020 olmasına karar verilmiştir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858487BIST