***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 08:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Ömer Özgür Tort'un 01 Şubat 2020 tarihinde Capital Dergisi'nde yer alan röportajı kurumsal web sitemizde (www.migroskurumsal.com) yayınlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816574
BIST
13:59119.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -55,70
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:595,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:596,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:59304,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,29
|Açılış
|: 304,09
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.597.124
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,05
|186.428.911
|% 12,13
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.768.926
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|719.288.400
|% 0,90
|
|THYAO
|13,76
|569.962.660
|% 0,58
|
|TRKCM
|4,18
|404.077.312
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,18
|282.587.009
|% 2,83
|
|SODA
|6,53
|236.369.815
|% -1,80
|
|SISE
|5,61
|719.288.400
|% 0,90
|
|ODAS
|2,15
|232.422.436
|% 1,42
|
|TRKCM
|4,18
|404.077.312
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,68
|146.729.906
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,80
|225.222.324
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7916
|7,8306
|% -1,12
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-7,32
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.002
|2.052
|-9,25
|
|Yarım
|967
|992
|-4,47
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,11
|