***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 11 adet Migros ve 9 adet Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazası Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.29 Şubat 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.170 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.215'tir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823751BIST