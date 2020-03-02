***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 23:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 11 adet Migros ve 9 adet Migros Jet formatında toplam 20 satış mağazası Şubat ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
29 Şubat 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.170 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.215'tir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823751
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,1706
En Düşük
6,1592
18:056,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8694
En Düşük
6,8590
18:05316,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 316,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
315,85
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% -1,26
|
|Frank
|6,4191
|6,4577
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6426
|1,6508
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|7,66
|
|Altın Gr.
|316
|316
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|52,45
|52,45
|2,78
|