***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2020 18:57
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 5 adet Migros ve 5 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Nisan ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Nisan 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.196 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.238'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842430
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05387,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,67
|Açılış
|: 387,18
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7351
|8,7789
|% 0,05
|
|Frank
|7,2755
|7,3193
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8701
|1,8794
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|7,76
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,30
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|20,50
|
|Tam
|2.553
|2.596
|20,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|10,30
|
|Çeyrek
|621
|635
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
-
17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem