***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 09:39
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 8 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 12 satış mağazası Mayıs ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Mayıs 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.205 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.247'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848414
BIST
12:58108.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.119,10
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:586,7778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7636
12:587,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:58378,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,97
|Açılış
|: 378,96
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
378,24
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|19.163.797
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|139.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.174.986
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|398.783
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.723
|% 9,95
|
|RTALB
|21,02
|56.538.675
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.792.742
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RAYSG
|5,71
|7.109.225
|% -6,09
|
|ULUUN
|8,46
|22.719.282
|% -4,73
|
|ASELS
|32,86
|737.423.171
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|GARAN
|8,08
|520.811.247
|% 1,00
|
|THYAO
|12,68
|360.395.123
|% -0,63
|
|TUPRS
|90,55
|258.290.761
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|528.303.957
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,29
|106.976.949
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,41
|195.037.596
|% 1,26
|
|KRDMD
|2,59
|200.103.776
|% -0,77
|
|MNDRS
|2,57
|174.258.666
|% 9,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4906
|8,5332
|% 0,14
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% -0,52
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,65
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.495
|-14,20
|
|Tam
|2.529
|2.560
|-22,20
|
|Yarım
|1.234
|1.257
|-7,10
|
|Çeyrek
|617
|627
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|0,99
|