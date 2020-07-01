***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 19:02
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 23 adet Migros, 12 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 36 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Haziran 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.236 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.278'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 561 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853821
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05390,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,45
|Açılış
|: 389,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5218
|8,5645
|% 0,56
|
|Frank
|7,2129
|7,2563
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-9,22
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|-8,80
|
|Tam
|2.601
|2.615
|-9,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,71
|
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