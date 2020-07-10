***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. 2019 Yılı Sürdürülebilirlik RaporuŞirket, yayınlamış olduğu bu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2019 yılı içinde Migros'un çevresel, sosyal ve ekonomik etkisinedair performansını sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerini açıklamıştır. Raporda iç ve dış paydaşlarayönelik öncelikli konular ile ilgili şeffaf bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Migros Sürdürülebilirlik Raporu, GRIStandartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esaskabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859096BIST