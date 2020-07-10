***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 18:20
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir. 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
Şirket, yayınlamış olduğu bu Sürdürülebilirlik Raporu ile 2019 yılı içinde Migros'un çevresel, sosyal ve ekonomik etkisine
dair performansını sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerini açıklamıştır. Raporda iç ve dış paydaşlara
yönelik öncelikli konular ile ilgili şeffaf bilgiler sunulması amaçlanmıştır. Migros Sürdürülebilirlik Raporu, GRI
Standartları'na uyumlu olarak hazırlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas
kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859096
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,69
|Açılış
|: 396,26
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6455
|8,6889
|% 0,23
|
|Frank
|7,2723
|7,3161
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,80
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.654
|2.669
|-3,80
|
|Yarım
|1.289
|1.306
|-1,90
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,45
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