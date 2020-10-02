***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 08:59
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros ve 5 adet Migros Jet formatında toplam 15 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Eylül 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.261 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 2.301'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 574 bin metrekareye ulaşmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877880
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0286
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7748
En Düşük
7,7252
18:059,1201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1275
En Düşük
9,0459
18:05476,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,03
|Açılış
|: 476,54
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
476,70
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7746
|% 0,37
|
|Euro
|9,1065
|9,1201
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,22
|
|Frank
|8,4214
|8,4721
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0648
|2,0752
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-0,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,90
|39,90
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051