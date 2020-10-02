***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros ve 5 adet Migros Jet formatında toplam 15 satış mağazası Eylül ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.30 Eylül 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.261 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 2.301'dir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 574 bin metrekareye ulaşmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877880BIST