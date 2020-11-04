***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 19:33
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 7 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 11 satış mağazası Ekim ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ekim 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.267 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 2.303'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886262
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0100
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0284
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05514,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 514,55
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4119
|8,4212
|% 0,12
|
|Euro
|9,8553
|9,8698
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,8815
|10,9361
|% -0,28
|
|Frank
|9,1908
|9,2461
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2363
|2,2475
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-4,54
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,65
|40,65
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem