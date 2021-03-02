***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 00:42
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2021 yılına ilişkin beklentilerin de paylaşıldığı bilgilendirme sunumu www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914382
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,2970
En Düşük
7,2725
18:058,7841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,7975
En Düşük
8,7626
18:05404,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -8,14
|Açılış
|: 404,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2726
|7,2905
|% -0,08
|
|Euro
|8,7647
|8,7841
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,23
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,03
|