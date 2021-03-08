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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2021 18:47



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Kalite Yönetim Sistemlerine yönelik Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Şirketimiz,
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim  Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği  Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim  Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO  10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığına
hak kazanmıştır.
Mevcut durumda Şirketimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - İç Denetim Direktörlüğü, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere toplam 7 adet kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.
Şirketimizin, COVID-19 Güvenli Hizmet /Üretim Belgesi, İnsan Hakları ve Tedarik Zincirinde Bağımsız Güvence Beyanı, Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Beyanı, Yeşil Ofis Belgesi, Helal Sertifikaları ve İyi Tarım Uygulamaları gibi farklı iş birimleri için alınmış olan belge, güvence ve doğrulama beyanları ile toplam sertifika sayısı 40'a ulaşmıştır.
 
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916188


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