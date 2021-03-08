***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalite Yönetim Sistemlerine yönelik Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda Şirketimiz,TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığınahak kazanmıştır.Mevcut durumda Şirketimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - İç Denetim Direktörlüğü, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere toplam 7 adet kalite yönetim sistemi belgesine sahiptir.Şirketimizin, COVID-19 Güvenli Hizmet /Üretim Belgesi, İnsan Hakları ve Tedarik Zincirinde Bağımsız Güvence Beyanı, Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Beyanı, Yeşil Ofis Belgesi, Helal Sertifikaları ve İyi Tarım Uygulamaları gibi farklı iş birimleri için alınmış olan belge, güvence ve doğrulama beyanları ile toplam sertifika sayısı 40'a ulaşmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916188BIST