***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2021 20:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak – 30 Haziran 2021 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2021 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958156
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,89
|Açılış
|: 486,97
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5255
|8,5340
|% -0,08
|
|Euro
|10,0670
|10,0771
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8001
|11,8593
|% 0,35
|
|Frank
|9,2808
|9,3367
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2675
|2,2788
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|23,75
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,95
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,14
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-0,59
|