***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 15:02
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.
Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975698
BIST
14:571.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.600
En Düşük
1.589
14:579,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,7180
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|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7355
En Düşük
9,6551
14:5711,2652
En Yüksek
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|| 0,0460
|Açılış
|: 11,2300
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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14:57568,25
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|| 2,28
|Açılış
|: 568,25
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
568,68
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.087.036
|% 9,98
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|83.821.455
|% 9,93
|
|DENGE
|1,55
|4.210.206
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|12.330.553
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|138.092.299
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|108.031.174
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,13
|19.815.157
|% -5,28
|
|GSRAY
|3,92
|150.149.935
|% -5,08
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|ASELS
|16,90
|675.852.702
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,18
|583.535.920
|% 1,70
|
|PETKM
|6,86
|1.122.073.312
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,00
|459.068.191
|% -0,33
|
|TSKB
|1,58
|232.015.854
|% 0,64
|
|GARAN
|10,65
|1.510.680.655
|% 0,38
|
|THYAO
|17,87
|2.081.975.364
|% 1,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7266
|9,7329
|% 0,55
|
|Euro
|11,2602
|11,2652
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1019
|13,1676
|% 0,58
|
|Frank
|10,5881
|10,6519
|% 0,19
|
|Riyal
|2,5864
|2,5993
|% 0,53
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,55
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.754
|3.811
|13,00
|
|Tam
|3.737
|3.831
|13,66
|
|Yarım
|1.806
|1.853
|6,61
|
|Çeyrek
|906
|927
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,82
|83,82
|1,08
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