***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi ("satıcı") tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte Şirketimize devri hususunda Şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir.Söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için 8 Kasım 2021 tarihinde Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Devir işlemleri, Rekabet Kurulu'nun izin kararı sonrasında gerçekleştirilecektir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975698BIST