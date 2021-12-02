***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 18:20
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 29 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Kasım 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.536'dır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980729
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3596
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,4499
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05775,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 14,56
|Açılış
|: 777,96
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.715.906
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6591
|13,6637
|% 2,68
|
|Euro
|15,4538
|15,5131
|% 2,98
|
|Sterlin
|18,1605
|18,2515
|% 3,16
|
|Frank
|14,8139
|14,9031
|% 2,88
|
|Riyal
|3,6371
|3,6554
|% 2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-12,13
|
|Altın Gr.
|776
|777
|15,28
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,34
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de