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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 18:20
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, ekli listede belirtilen 16 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 29 satış mağazası Kasım ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Kasım 2021 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.536'dır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980729


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MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
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Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 0,13  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,34  
B. Petrol 70,03 70,03 1,16  
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