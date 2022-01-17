***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2021, 29.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Ekim 2021 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Konuya ilişkin Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararı Şirketimize tebliğ edilmiştir.İlgili tutar, her türlü itiraz ve dava haklarımızı saklı tutmak kaydıyla, %25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanılmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödenecektir.Diğer taraftan, 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açılacaktır. Konuya ilişkin gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994589BIST