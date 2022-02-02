***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2022 18:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 1 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 3 satış mağazası Ocak ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ocak 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.564'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999065
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -44,34
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0849
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6269
En Düşük
13,4311
18:0515,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2819
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5463
En Düşük
15,2003
18:05787,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,36
|Açılış
|: 787,08
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5518
|13,5588
|% 0,63
|
|Euro
|15,5010
|15,5229
|% 1,85
|
|Sterlin
|18,3815
|18,4736
|% 0,82
|
|Frank
|14,6723
|14,7607
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,45
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,34
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,45
|