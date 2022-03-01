***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 23:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2022 yılına ilişkin beklentilerin de paylaşıldığı bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006311
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0127
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9289
En Düşük
13,8221
18:0515,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0114
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,5206
En Düşük
15,4208
18:05868,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 18,29
|Açılış
|: 868,31
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
870,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8839
|13,9083
|% 0,09
|
|Euro
|15,4228
|15,5182
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,4368
|18,5292
|% -0,52
|
|Frank
|15,0558
|15,1465
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6927
|3,7112
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-3,12
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,73
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem