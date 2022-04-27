***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 18:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın, Başkan Yardımcılığı'na ise Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024428
BIST
18:052.451
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.423
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2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8117
En Yüksek
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|Açılış
|: 14,8450
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|Önceki Kapanış
|: 14,8170
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En Düşük
14,7775
18:0515,6712
En Yüksek
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908,94
En Düşük
896,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8235
|% 0,17
|
|Euro
|15,6568
|15,6704
|% -0,48
|
|Sterlin
|18,5581
|18,6512
|% 0,05
|
|Frank
|15,2421
|15,3339
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9383
|3,9580
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-17,71
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
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|B. Petrol
|104
|104
|-0,86
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