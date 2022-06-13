***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 12:50
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
H
14:362.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -11,02
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
14:3617,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1585
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
14:3618,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0889
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
14:361.031,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.031,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ORCAY
|18,15
|54.134.336
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.512.456
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|KRTEK
|19,35
|26.732.023
|% 8,95
|
|FONET
|14,14
|125.235.291
|% 8,35
|
|TSGYO
|5,48
|72.447.498
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|ULUUN
|19,37
|71.777.160
|% -6,79
|
|KRSTL
|7,04
|2.820.747
|% -5,88
|
|THYAO
|47,46
|3.959.102.871
|% 1,63
|
|EREGL
|31,70
|1.621.126.534
|% -4,63
|
|SISE
|22,12
|1.179.344.487
|% -0,45
|
|SASA
|43,00
|959.468.264
|% -2,18
|
|KRDMD
|13,38
|919.243.986
|% -4,36
|
|SEGYO
|1,19
|237.090.094
|% 2,59
|
|DOHOL
|4,08
|479.063.066
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,59
|292.463.689
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,77
|508.407.704
|% 0,42
|
|ODAS
|2,85
|277.913.097
|% -2,40
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2621
|17,2689
|% 0,93
|
|Euro
|18,0650
|18,1005
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,9859
|21,0912
|% -0,09
|
|Frank
|17,3191
|17,4234
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5872
|4,6102
|% 0,88
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-16,28
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|34,00
|
|Tam
|6.819
|6.926
|-14,00
|
|Yarım
|3.348
|3.388
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,94
|