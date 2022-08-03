***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 18:44
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros, 13 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 24 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Temmuz 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.703'tür.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051610
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.017,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.017,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9602
|17,9673
|% 0,12
|
|Euro
|18,2391
|18,2614
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,7553
|21,8644
|% 0,03
|
|Frank
|18,5986
|18,7106
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.815
|6.897
|41,00
|
|Yarım
|3.321
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|96,65
|96,65
|-3,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA