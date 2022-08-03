***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, ekli listede belirtilen 10 adet Migros, 13 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 24 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Temmuz 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.703'tür.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051610BIST