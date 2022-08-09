***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 22:49
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızı ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmek üzere, Şirketimizin 01 Ocak – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği, 2022 yılına ilişkin beklentilerin de güncellendiği bilgilendirme sunumu ve basın bülteni www.migroskurumsal.com adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053915
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9657
En Düşük
17,8528
17:5918,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,3448
En Düşük
18,2729
17:591.034,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.034,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,66
En Düşük
1.030,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8622
|17,9638
|% 0,36
|
|Euro
|18,2633
|18,3448
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,5781
|21,6863
|% 0,05
|
|Frank
|18,7094
|18,8221
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7528
|4,7766
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.795
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.899
|7.007
|10,00
|
|Yarım
|3.361
|3.426
|5,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,56
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|96,59
|96,59
|0,09
|