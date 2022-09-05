***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 09:16
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 13 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Toptan formatında toplam 24 satış mağazası Ağustos ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
31 Ağustos 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.725'tir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060028
BIST
12:023.300
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 76,94
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
12:0218,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0218,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0216
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:021.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ICBCT
|7,93
|32.148.740
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.143.835
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.966.169
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.514.333
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.733.768
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.352.137
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.423.653
|% -8,25
|
|ULUSE
|132,60
|35.601.930
|% -6,88
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,25
|3.330.992.879
|% 2,02
|
|YKBNK
|8,12
|3.129.454.431
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.737.338.220
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,50
|2.566.607.508
|% 3,61
|
|GARAN
|25,12
|2.043.055.073
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,36
|2.737.338.220
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,12
|3.129.454.431
|% 3,97
|
|AKBNK
|13,50
|2.566.607.508
|% 3,61
|
|ISCTR
|9,31
|1.623.503.577
|% 5,32
|
|KRDMD
|12,52
|1.878.354.942
|% 6,92
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2179
|18,2331
|% 0,18
|
|Euro
|18,0834
|18,0917
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8796
|20,9844
|% -0,05
|
|Frank
|18,4585
|18,5697
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8332
|4,8575
|% 0,13
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.761
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:16ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 192, 990 adet işlem
-
12:15SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 432, 001 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 77 artarak (% 2.86 ) 3, 594
-
12:14XU100
Endeks 3, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 523.00 milyon TL de
-
12:14SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 911 adet işlem