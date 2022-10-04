***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 18:28
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, yeni bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu hizmetlerin verilebilmesi için alınması gereken yasal izinler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dahil gerekli başvurular yapılacaktır.
Yeni şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 4.500.000 TL olacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067109
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3213
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5535
En Düşük
18,1735
18:051.031,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,84
|Açılış
|: 1.031,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.031,73
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|60.950.432
|% 9,96
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|UZERB
|42,96
|778.316
|% -6,36
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|GARAN
|21,26
|3.038.425.354
|% -0,47
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5955
|% 0,24
|
|Euro
|18,5384
|18,5483
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,1937
|21,3000
|% 1,22
|
|Frank
|18,8866
|19,0004
|% 1,44
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,37
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,14
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.868
|6.960
|87,00
|
|Yarım
|3.346
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,15
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,63
|0,27
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|3,11
|