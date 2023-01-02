***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Tarık Karlıdağ 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla emekli olmuştur. Bu doğrultuda, İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki birimlerin 01 Ocak 2023 itibarıyla Yatırım Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şevki Tuncer'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Hakan Şevki Tuncer mevcut sorumlu olduğu görevlerini de sürdürecektir.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092403BIST