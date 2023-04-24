***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 11:00
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021, 29.10.2021, 17.01.2022, 25.02.2022, 23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.10.2021, 17.01.2022, 25.02.2022, 23.06.2022 tarihli KAP açıklamalarımızda, Rekabet Kurumu tarafından Şirketimize ve diğer bazı teşebbüslere idari para cezası verildiği ve bu karara karşı Şirketimiz tarafından iptal davasının ilgili İdare Mahkemesi nezdinde açıldığı duyurulmuştu.
Ankara ilgili İdare Mahkemesi nezdinde (İlk derece mahkeme) görülen dava esastan reddedilmiştir. Karara karşı yasal süresi içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140412
BIST
15:175.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 5.023
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|Önceki Kapanış
|: 5.012
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5.076
En Düşük
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15:1719,4129
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En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:17
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.641.726
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|275.509.689
|% -6,18
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|MEPET
|4,80
|56.596.392
|% -5,70
|
|AVGYO
|3,26
|15.531.667
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.058.630.702
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.546.082
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,10
|1.372.019.608
|% 7,89
|
|EREGL
|34,30
|1.347.560.177
|% -0,46
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|EKGYO
|6,67
|519.500.356
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|820.460.599
|% 0,42
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|YKBNK
|10,22
|661.419.740
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,81
|1.032.552.591
|% 0,62
|
|KOZAL
|22,56
|1.037.318.356
|% -0,70
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3983
|19,4129
|% 0,06
|
|Euro
|21,3651
|21,3709
|% 0,59
|
|Sterlin
|24,0600
|24,1807
|% -0,01
|
|Frank
|21,7003
|21,8310
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1587
|5,1845
|% 0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.912
|9.047
|-33,00
|
|Tam
|8.950
|9.084
|-56,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
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|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|-0,01
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|B. Petrol
|81,36
|81,36
|-0,10
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