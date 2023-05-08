***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 14:13
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, ekli listede belirtilen 15 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 25 satış mağazası Nisan ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.
30 Nisan 2023 itibariyle Şirketimizin toplam mağaza sayısı 3.007'dir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147967
BIST
16:124.492
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 91,57
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1219,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1221,5277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0276
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:121.268,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.268,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,6030
|24,7264
|% 0,11
|
|Frank
|21,8640
|21,9957
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|1,45
|